台中知名茶餐廳傳火警冒濃煙 鄰近科博館引民關注

台中市北區知名的金寶茶餐廳，在今天中午12時許傳出火警，現場濃煙竄天，台中市消防局一度出動排煙車要到場，不過火勢迅速撲滅，因此也取消排煙車勤務，此次火警無人員傷亡，初步調查是店家在料理時，油鍋起火沿管線燃燒釀禍，詳細起火原因待查。

台中市消防局在今天中午12時許獲報，位於北區館前路的金寶茶餐廳發生火警，消防局出動多個單位前往救援，因現場濃煙竄天，加上地下室疑有蓄積濃煙，因此通知豐原分隊出動排煙車到場，不過後來因火勢迅速撲滅，取消排煙車支援。