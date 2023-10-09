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2人已通話…侯友宜曝柯文哲返台失聯 喊「藍白合」2對2溝通

台中知名茶餐廳傳火警冒濃煙 鄰近科博館引民關注

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區知名的金寶茶餐廳，在今天中午12時許傳出火警，現場濃煙竄天，台中市消防局一度出動排煙車要到場，不過火勢迅速撲滅，因此也取消排煙車勤務，此次火警無人員傷亡，初步調查是店家在料理時，油鍋起火沿管線燃燒釀禍，詳細起火原因待查。

台中市消防局在今天中午12時許獲報，位於北區館前路的金寶茶餐廳發生火警，消防局出動多個單位前往救援，因現場濃煙竄天，加上地下室疑有蓄積濃煙，因此通知豐原分隊出動排煙車到場，不過後來因火勢迅速撲滅，取消排煙車支援。

經查，現場報案人是餐廳的譚姓廚師，疑在餐廳內料理炸物時，油鍋突然起火，沿管線燃燒，幸未造成人員傷亡，詳細的起火原因，仍待後續調查釐清。

台中市北區知名茶餐廳在今天中午傳出火警。圖／讀者提供
台中市北區知名茶餐廳在今天中午傳出火警。圖／讀者提供
台中市北區知名茶餐廳在今天中午傳出火警。圖／讀者提供
台中市北區知名茶餐廳在今天中午傳出火警。圖／讀者提供
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