台中知名茶餐廳傳火警冒濃煙 鄰近科博館引民關注
台中市北區知名的金寶茶餐廳，在今天中午12時許傳出火警，現場濃煙竄天，台中市消防局一度出動排煙車要到場，不過火勢迅速撲滅，因此也取消排煙車勤務，此次火警無人員傷亡，初步調查是店家在料理時，油鍋起火沿管線燃燒釀禍，詳細起火原因待查。
台中市消防局在今天中午12時許獲報，位於北區館前路的金寶茶餐廳發生火警，消防局出動多個單位前往救援，因現場濃煙竄天，加上地下室疑有蓄積濃煙，因此通知豐原分隊出動排煙車到場，不過後來因火勢迅速撲滅，取消排煙車支援。
經查，現場報案人是餐廳的譚姓廚師，疑在餐廳內料理炸物時，油鍋突然起火，沿管線燃燒，幸未造成人員傷亡，詳細的起火原因，仍待後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言