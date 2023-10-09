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影／豐原公老坪山區BMW狂飆到對向車道 警方回應了
台中市豐原區公老坪山區道路昨天一輛BMW轎車，在下坡路段狂飆衝到對向車道，看到對向有車急轉險釀禍，BMW車急衝時，一旁還有騎自行車運動民眾，過程驚險；豐原警分局今天說明，已掌握車籍資料，將逕行舉發；為確認是否有競駛、危險駕車行為，擴大調閱周邊監視器影像，依刑法公共危險罪究辦。
豐原分局表示，調閱監視器過濾往來人車，已掌握該車車籍資料，並依道路交通管理處罰條例第45條「汽車駕駛人不依規定駛入來車道」逕行舉發。為確認是否有競駛、危險駕車行為，持續擴大調閱周邊監視器影像，並通知車主到案說明，依刑法公共危險罪究辦。
警方呼籲，駕駛車輛應遵守道路標誌，標線規定行駛，勿任意跨越車道行駛及危險駕車行為，才能避免造成用路人及自身危害；另如發現道路上有危險駕駛行為，請立即撥打110報案專線，警方將立即前往處理，以維用路人行車安全。
台中市議員謝志忠表示，他朋友昨天歷經生死一瞬間，朋友昨天下午開車經豐原高爾夫球場下山，遇到飆車族，車速快都滑到對向車道，行車記錄器完整呈現過程，他朋友說「差一點就掛了」。
謝志忠提醒大家小心飆車族，也提供行車影像給警方處理；他昨晚將行車畫面PO在自己臉書，引起許多網友大罵BMW車主，說這種山區飆車行為很誇張，有網友說常看到這輛車在豐原出沒。
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