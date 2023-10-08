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連假網拍詐騙高 臉書賣瓷器遭假客服騙驗證痛失3萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

連假是網路拍賣詐騙高發期，詐騙集團收錢不出貨騙買家，或假冒買家及網拍平台客服人員，以驗證為由騙賣家匯款，有賣家賣瓷器被騙3萬元。刑事局提醒買家及賣家，國慶連假謹慎防詐。

邱姓男子在臉書賣瓷器，近期收到買家私訊指希望以7-11賣貨便交易，他前往開賣場，對方卻稱「未開通簽署金流服務」無法下單，接著自稱客服傳訊要求驗證帳戶，他依指示操作ATM匯款3萬元，聯繫不上對方驚覺受騙。

洪姓女子在臉書某社團瀏覽販售二手蘋果手機貼文，私訊賣家訂購一支，依指示匯款4萬元，卻遲未收到手機，私訊詢問發現遭封鎖，貼文也被刪除。

刑事局說，買家應使用具第三方支付及提供退貨、退款的網拍平台消費，避免以臉書、LINE、IG等交易，若商品開價遠低於市價或標榜限量、限時搶購，詐騙風險高；詐團常假冒買家及客服稱無法下單、未開通金流服務、需帳戶驗證，指示操作ATM或網路銀行匯款，賣家勿輕信。

連假是網路拍賣詐騙高發期，刑事局提醒買家及賣家，國慶連假謹慎防詐。圖／刑事局提供
連假是網路拍賣詐騙高發期，刑事局提醒買家及賣家，國慶連假謹慎防詐。圖／刑事局提供
連假是網路拍賣詐騙高發期，刑事局提醒買家及賣家，國慶連假謹慎防詐。圖／刑事局提供
連假是網路拍賣詐騙高發期，刑事局提醒買家及賣家，國慶連假謹慎防詐。圖／刑事局提供

詐騙集團 客服 連假

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