連假網拍詐騙高 臉書賣瓷器遭假客服騙驗證痛失3萬

連假是網路拍賣詐騙高發期，詐騙集團收錢不出貨騙買家，或假冒買家及網拍平台客服人員，以驗證為由騙賣家匯款，有賣家賣瓷器被騙3萬元。刑事局提醒買家及賣家，國慶連假謹慎防詐。

邱姓男子在臉書賣瓷器，近期收到買家私訊指希望以7-11賣貨便交易，他前往開賣場，對方卻稱「未開通簽署金流服務」無法下單，接著自稱客服傳訊要求驗證帳戶，他依指示操作ATM匯款3萬元，聯繫不上對方驚覺受騙。

洪姓女子在臉書某社團瀏覽販售二手蘋果手機貼文，私訊賣家訂購一支，依指示匯款4萬元，卻遲未收到手機，私訊詢問發現遭封鎖，貼文也被刪除。