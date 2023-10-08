影／老翁車卡平交道 2蘇海職校生翻牆即刻救援 民眾爆讚

宜蘭蘇澳海事學校旁鐵道日前突發一起車輛卡平交道事故，兩名剛到校上學的夜校生見情況不對，急之下翻牆跑出去救人，合力把老翁駕駛的車輛推至安全處所，等人來接電。這起事故被附近民眾得知，大讚學生見義勇為，就算為了救人翻牆，也值得鼓勵。

事發在這個月3日晚間將近7點，當時林姓老翁開車突然拋錨，卡在平交道警戒區內，時間過了3至4分鐘，兩名一男一女的蘇澳海事夜校生剛到校，看見老翁無力自行脫困，更擔心列車來了，情況危急之下，2人二話不說，立即決定翻牆越出校園，跑去幫老翁推車。

直到推至安全處所，車主連絡友人幫忙接電，才化解一場危機。林姓老翁表示，當時他正要開車回家，車輛經過蘇澳海事學校附近平交道時，不明原因車輛突然熄火，怎麼發也發不動，在這之前曾經接電過三次，這次竟卡在平交道旁的柵欄附近，動彈不得，當下他真的很緊張。

歷經生死一瞬間，林姓老翁對於前來幫助推車的人，道謝連連；當晚視線不清，加上忙亂緊張，不清楚幫忙的人就是蘇澳海事學校的學生。

據了解，這2名學生是蘇澳海事學校食品科一年級的潘承佑及張芳瑜，當時2人剛到校上課，遠遠就看到學校旁平交道「好像不太對勁」，時間一分一秒過了，老翁手足無措，可能需要幫忙。學生說，當時救人要緊，也沒有想那麼多，就直接翻牆跑去幫推車。