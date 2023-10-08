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雙十國慶大會將登場 北市警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

10月10日國慶大會、國慶酒會將登場，轄區警方公布當天活動交通管制區域，包括凱道、懷寧街、公園路、貴陽街一段等，呼籲駕駛人行經這些路段要遵守現場警方指揮疏導，或避開管制區提前改道。

中正第一警分局說，9日下午4點起，凱達格蘭大道（公園路至中山南路）東、西向全線車道管制車輛通行，管制將視交通狀況提前或延後，並至活動結束後解除管制。

中正第一警分局表示，凱達格蘭大道（重慶南路1段至公園路）、懷寧街（襄陽路至貴陽街1段）、公園路（愛國西路至襄陽路）及貴陽街1段（重慶南路1段至中山南路），屆時將視維安情形，期前架設必要的安全設施及實施交通管制；行經管制區域內各路線公車，亦將配合改道行駛。

中正第一警分局指出，上述交通管制訊息將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，呼籲駕駛人隨時收聽路況，避開管制路段，提前改道行駛，避免耽誤行車時間，且遵守現場員警指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。

10月10日國慶大會當天交通管制圖。記者翁至成／翻攝
10月10日國慶大會當天交通管制圖。記者翁至成／翻攝

交通管制 國慶

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