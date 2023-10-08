影／越南女移工「切西瓜」肇事溜了 無車牌警仍追到人

台中市黃姓女子在今年8月底時騎機車行經南區，當時一名穿紅衣的越南籍女移工以「切西瓜」式左轉，黃女閃避不及，雙方發生車禍，不過雙方語言不通，女移工見雙方沒有傷勢，隨即騎電動車開溜，黃女報警後，因電動自行車無車牌，警方根據路口監視器，掌握女移工經常行經的路段後，到場訪查，順利查出女移工身分，並依肇事逃逸罪送辦。

經查，黃姓女子（36歲）在今年8月29日騎機車行經南區福田路、福田二街，遇到一名越南籍女移工騎電動自行車要左轉，二人在路口發生車禍，黃女因機車倒地，造成腿部受傷，不過二人因為語言不通、雞同鴨講，女移工自認沒有受傷，觀察黃女，認定傷勢輕微後，女移工即牽起電動車後騎走。

黃女事後向警方報案，第三警分局交通分隊警員陳慶同獲報後，因為電動自行車沒有車牌，無法直接查出車主身分，所以調閱沿線路口監視器，釐清女移工平時的行駛路線後，利用下班時間到場訪查，查出女移工是在一家工廠工作後，確認涉案的越南籍范姓女子（51歲）。

范女近日被通知到案，也在其主管、通譯的陪同下，完成了相關筆錄資料的製作，全案警詢後，依肇事逃逸罪嫌送辦，范女在警方通知到案後，也與被害的黃女達成和解，黃女非常感謝警方在沒有車牌的狀況下，還能找出涉案的駕駛。