快訊

日本黑幫收入萎縮 另闢台日跨國製安毒成最大獲利來源

產權單純、政府大力推動重建 台塑都更為何仍走了7年？

向媽祖祈求兩岸平安 侯友宜：平民總統才知人民是否溫飽

國慶連假第二天 擔心商圈壅塞 台中警下達這指令

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

今天是國慶連假的第二天，根據台中市警局交通大隊的調查，目前國道一號、三號、四號與系統交流道的車流都順暢，不過市警局擔心三井LaLaport購物中心、新光三越、大遠百等商圈壅塞，已提前調派義交、交警到場疏導，要求「路口淨空」，以維持順暢車流，另外目前台74線已出現「車多」狀況，提醒用路人注意。

台中市警局交通大隊表示，截至上午11時30分為止，目前國道一號、三號、四號車流正常，國一大雅、豐原、台中、南屯等系統交流道順暢，轄區分局已排警力、義交到場協助疏導，另外國三大甲、沙鹿、龍井、中投交流道也無路況。

交大表示，快速道路部分，台74線在大里二至國道三號霧峰系統有「車多」狀況，台61線、63線則順暢，其餘市區道路目前也暫無路況。

交大指出，台中市百貨商圈部分，新光三越、大遠百、三井LaLaport購物中心等重要商圈，都已派員到場疏導，要求「路口淨空」。

交大表示，市警局將持續管控轄內路況，運用Line即時與所轄有關單位，包括警廣、交控中心、路權單位、國道警察隊、高公局聯繫，掌握路況。

今天是國慶連假第二天，台中市的國道、市區道路，以及重要商圈周邊，目前交通正常。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是國慶連假第二天，台中市的國道、市區道路，以及重要商圈周邊，目前交通正常。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是國慶連假第二天，台中市的國道、市區道路，以及重要商圈周邊，目前交通正常。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是國慶連假第二天，台中市的國道、市區道路，以及重要商圈周邊，目前交通正常。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是國慶連假第二天，台中市的國道、市區道路，以及重要商圈周邊，目前交通正常。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是國慶連假第二天，台中市的國道、市區道路，以及重要商圈周邊，目前交通正常。圖／台中市警局交通大隊提供

國道 台中市 交大

延伸閱讀

力拚國慶百萬業績！丫頭用這招對付奧客

賞國寶、迎國慶 故宮南北院10月10日免費參觀

台南國慶連假的小確幸 市長快閃崇德市場發抵用券

影／國慶連假台中街頭傳毆人...「看一眼」惹禍警抓3人

相關新聞

影／國慶連假台中街頭傳毆人...「看一眼」惹禍警抓3人

台中市許姓男子等3人在今天凌晨前往中區一家餐酒館欲續攤，當時趙姓男子等4人在騎樓準備返家，未料許與趙「互看一眼」後，引來...

雙十國慶大會將登場 北市警公布交管圖

10月10日國慶大會、國慶酒會將登場，轄區警方公布當天活動交通管制區域，包括凱道、懷寧街、公園路、貴陽街一段等，呼籲駕駛...

影／越南女移工「切西瓜」肇事溜了 無車牌警仍追到人

台中市黃姓女子在今年8月底時騎機車行經南區，當時一名穿紅衣的越南籍女移工以「切西瓜」式左轉，黃女閃避不及，雙方發生車禍，...

桃警取締台七乙山道飆速 1重機過彎竟飆81K罰1.2萬

「山道猴子」跑山道飆車熱潮，桃園市大溪分局和交通大隊9月來在大溪復興區台七乙線重機、追焦手聚集點，強力取締和勸導飆速危險...

國慶連假第二天 擔心商圈壅塞 台中警下達這指令

今天是國慶連假的第二天，根據台中市警局交通大隊的調查，目前國道一號、三號、四號與系統交流道的車流都順暢，不過市警局擔心三...

高雄男紅燈前惡搞 攀貨卡躺床墊還比Ya女騎士看傻眼

高雄市一輛轎車前晚行駛在新興區忠孝一路與民生一路口停等紅燈，剛好前方一輛貨卡載運床墊，轎車男乘客竟下車，攀上貨卡後躺在床...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。