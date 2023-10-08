國慶連假第二天 擔心商圈壅塞 台中警下達這指令

今天是國慶連假的第二天，根據台中市警局交通大隊的調查，目前國道一號、三號、四號與系統交流道的車流都順暢，不過市警局擔心三井LaLaport購物中心、新光三越、大遠百等商圈壅塞，已提前調派義交、交警到場疏導，要求「路口淨空」，以維持順暢車流，另外目前台74線已出現「車多」狀況，提醒用路人注意。

台中市警局交通大隊表示，截至上午11時30分為止，目前國道一號、三號、四號車流正常，國一大雅、豐原、台中、南屯等系統交流道順暢，轄區分局已排警力、義交到場協助疏導，另外國三大甲、沙鹿、龍井、中投交流道也無路況。

交大表示，快速道路部分，台74線在大里二至國道三號霧峰系統有「車多」狀況，台61線、63線則順暢，其餘市區道路目前也暫無路況。

交大指出，台中市百貨商圈部分，新光三越、大遠百、三井LaLaport購物中心等重要商圈，都已派員到場疏導，要求「路口淨空」。