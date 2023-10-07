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芭比Ｑ了！高雄燒肉店客人烤肉油多失火 1員工嗆傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區一家燒肉店今傍晚5時許發生火警，消防局出動24車、53人前往馳援，客人和員工緊急逃生，1名梁姓員工受輕微嗆傷，火勢在5時47分許撲滅；警消調查，起火原因疑客人烤肉時，肉質油量多，導致突然起火致抽油煙機冒煙，詳細起火原因由火調科調查中。

警消指出，一家位於三民區澄清路的燒肉店，今天傍晚5時許突然傳出火警，濃煙竄出，客人烤肉時，因肉質上的油花多，油漬噴濺在高溫的油煙機上，導致失火。

消防局陸續出動共24車、53人前往搶救，當時客人和店內員工緊急逃生，其中1名梁姓員工（36歲）受到輕微嗆傷，在店外猛咳嗽，被救護員預防性送醫治療。

因火勢悶燒，消防員拉水線進入店內射水搶救，火勢在47分鐘後順利撲滅，由於店內管線多，正進行殘火處理；詳細起火員由火調科人員調查釐清。

高雄市三民區一家燒肉店今天傍晚5時許客人烤肉油量多致失火，1員工輕微嗆傷，消防員到場灌救。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區一家燒肉店今天傍晚5時許客人烤肉油量多致失火，1員工輕微嗆傷，消防員到場灌救。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區一家燒肉店今天傍晚5時許客人烤肉油量多致失火，1員工輕微嗆傷，消防員到場灌救。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區一家燒肉店今天傍晚5時許客人烤肉油量多致失火，1員工輕微嗆傷，消防員到場灌救。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區一家燒肉店今天傍晚5時許客人烤肉油量多致失火，1員工輕微嗆傷，消防員到場灌救，警方在路口指揮交通。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區一家燒肉店今天傍晚5時許客人烤肉油量多致失火，1員工輕微嗆傷，消防員到場灌救，警方在路口指揮交通。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區一家燒肉店今天傍晚5時許客人烤肉油量多致失火，冒出黑煙，1員工輕微嗆傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區一家燒肉店今天傍晚5時許客人烤肉油量多致失火，冒出黑煙，1員工輕微嗆傷。記者石秀華／翻攝

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