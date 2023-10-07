2男年過60一句勸阻抽菸引互毆 雙雙帶回派出所函送裁罰
林姓男子在新北市三重區天台廣場內邊抽菸邊打遊戲機台，洪男看見出言勸阻不成，反被林男回嗆雙方爆發激烈口角拉扯互毆，造成林男右眼紅腫、洪男沒有受傷。警方獲報到場帶兩人回派出所了解，雙方互不提告，警詢後依社維法函送裁罰。
據了解，林姓男子（64歲）與洪姓男子（60歲）互不相識，這個月1日上午近10時許，雙方各自在新北市三重區重新路2段天台廣場內打遊戲機台。林男邊打遊戲邊抽菸，洪男看見出言勸阻不成引起林男不悅回嗆，兩人爆發激烈口角還互相推擠、互毆，造成林男右眼紅腫、洪男沒有受傷。
警方獲報到場，雙方餘氣未消持續指責對方不對，只好帶兩人回派出所，但雙方都無意提傷害告訴，警詢後依社會秩序維護法87條函送兩人裁罰。
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