2男年過60一句勸阻抽菸引互毆 雙雙帶回派出所函送裁罰

林姓男子在新北市三重區天台廣場內邊抽菸邊打遊戲機台，洪男看見出言勸阻不成，反被林男回嗆雙方爆發激烈口角拉扯互毆，造成林男右眼紅腫、洪男沒有受傷。警方獲報到場帶兩人回派出所了解，雙方互不提告，警詢後依社維法函送裁罰。

據了解，林姓男子（64歲）與洪姓男子（60歲）互不相識，這個月1日上午近10時許，雙方各自在新北市三重區重新路2段天台廣場內打遊戲機台。林男邊打遊戲邊抽菸，洪男看見出言勸阻不成引起林男不悅回嗆，兩人爆發激烈口角還互相推擠、互毆，造成林男右眼紅腫、洪男沒有受傷。