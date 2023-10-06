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嘉縣沿海整晚沒電 村民見台電維修工憤怒騎車衝撞、扳手揮擊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

小犬颱風「有風無雨」罕見氣候導致鹽塵害飛揚惡化，嘉義縣截至今早11點仍有4786戶停電中，集中在沿海鄉鎮，今早台電維修工冒險搶修，卻遇民眾憤怒持扳手攻擊、騎車衝撞，造成維修工腿部挫傷。台電人員呼籲，希望村民理性一點，已經徹夜沒休息，讓大家順利工作才能盡早復電。

台電維修人員說，從昨晚忙著復電至今，仍有許多戶數還沒有電，有村民氣憤騎車經過，就騎車衝撞他，還有人拿扳手攻擊、斥責，他的左小腿有點疼痛，但沒受傷，可以理解大家都在氣頭上，已漏夜在努力搶修，希望村民可以理性一點，給予多一些包容。

立委蔡易餘說，海區從未因颱風發生如此大規模停電，台電嘉義區處維修人員徹夜搶修，昨天透過嘉義縣政府徵調4台消防水車清洗礙子，今天持續徵調嘉義縣6台及嘉義市4台消防車，等災後再檢討如何避免停電，研擬電線地下化或更換高分子聚合礙子。

嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，昨晚停電至今，預估養殖漁業恐怕災情慘重，發電機使用一天一夜、魚塭氧氣已消耗的差不多了，可是天災真的難以預料也很為難，台電維修人員已盡力徹夜搶修，大家都有家人，誰願意冒著風險工作，希望民眾可以給予多一點耐心和體諒。

台電公司嘉義區處表示，「有風無雨」罕見氣候導致鹽塵害飛揚惡化，因沿海地區鹽害本身已非常嚴重，大量鹽塵經強風吹襲後附著於電桿上的礙子變成「導電體」，饋線源頭雖然有電，但電力試送後因鹽塵害附著導致電桿上產生火花，大量洩漏電流造成饋線跳電。需逐桿清洗後才分區通電，預估晚上10點才能復電。

嘉義縣沿海因鹽塵害導致跳電，台電維修工徹夜搶修至今，預估今晚10點復電。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海因鹽塵害導致跳電，台電維修工徹夜搶修至今，預估今晚10點復電。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海因鹽塵害導致跳電，台電維修工徹夜搶修至今，呼籲村民理性與包容。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海因鹽塵害導致跳電，台電維修工徹夜搶修至今，呼籲村民理性與包容。記者黃于凡／攝影

嘉義 台電 停電 小犬颱風

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