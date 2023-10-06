蒙古籍貨輪船身進水強靠東莒猛澳港 6名陸籍船員獲救

受到小犬颱風影響，馬祖最高風力達8級，連江縣港務處在今晨接獲接獲消防局、海巡署通知蒙古籍貨輪船編號WIN198不明原因導致船身進水，該船以無線電聯繫話務台要求進港靠泊，接著就不管三七二十一在清晨5點40分擅自闖入東莒猛澳港區，船上6名中國籍船員已全數上岸，無人員受傷。

連江縣港務處表示，在今天清晨4點45分接獲消防局、海巡署通知蒙古籍貨輪船編號WIN198不明原因導致船身進水，該船以無線電聯繫話務台要求進港靠泊，依商港法規若有沉沒之虞的船舶應拒絕進港，但該船於5點40分時擅自闖入東莒猛澳港區。