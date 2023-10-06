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蒙古籍貨輪船身進水強靠東莒猛澳港 6名陸籍船員獲救
受到小犬颱風影響，馬祖最高風力達8級，連江縣港務處在今晨接獲接獲消防局、海巡署通知蒙古籍貨輪船編號WIN198不明原因導致船身進水，該船以無線電聯繫話務台要求進港靠泊，接著就不管三七二十一在清晨5點40分擅自闖入東莒猛澳港區，船上6名中國籍船員已全數上岸，無人員受傷。
連江縣港務處表示，在今天清晨4點45分接獲消防局、海巡署通知蒙古籍貨輪船編號WIN198不明原因導致船身進水，該船以無線電聯繫話務台要求進港靠泊，依商港法規若有沉沒之虞的船舶應拒絕進港，但該船於5點40分時擅自闖入東莒猛澳港區。
據了解，這艘貨輪在6點40分，由貨輪船長通知港務處棄船後自行解纜，船體漂離商港至東莒外海。經連江縣相關單位救援後，船上6名中國籍船員已全數上岸，船體狀況不明，現擱淺於東莒大浦石刻下方岸際。
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