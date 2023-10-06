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影／芭比Ｑ了！高雄婦暗夜推烤肉架趴趴走 監視器揭犯行
彭姓女子中秋節買全新烤肉架，連假烤肉後將架子置於屋外冷卻，沒料隔天卻不翼而飛，氣炸報警；警方調閱監視器，發現70歲吳姓老婦人半夜推著有輪子的烤肉架在街上趴趴走，1小時後通知到案，吳原辯稱烤肉架是妹妹所有，但看到監視畫面百口莫辯，坦承犯行。
小港警分局漢民派出所2日上午6時許，接獲彭姓女子（34歲）報案，指稱置放於康莊路自家門前的烤肉架不見了，彭女說，為歡度中秋佳節，才買了全新烤肉架，沒想到，過完節日就失竊，當場氣炸，盼警方抓到竊賊。
警方獲報，調閱周邊監視器，發現2日凌晨時分，一名身穿粉色上衣的婦人搬走有輪子的烤肉架，在大街上推著烤肉架趴趴走，隨後循線查出是家住附近的專做資源回收的吳姓老婦（70歲）所為。
警方1小時後查出吳婦在宏泰街的住處，發現被偷的烤肉架就放在屋前；吳到案說明時，吳原本還辯稱，烤肉架是妹妹所有，後見警方出示犯行全都錄的監視器畫面，吳見無法狡賴才坦承犯行。
吳辯稱，以為烤肉架被丟棄，才推走欲回收變賣；全案警詢後，依竊盜罪嫌將吳函送高雄地檢署偵辦。
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