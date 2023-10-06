影／黑道嗆「見男模」得繳5萬否則斷手腳 高雄尋愛婦求助警揭有詐

單身的李姓女子認識自稱是男模會館的男模網友，傾心之餘想約碰面，男模聲稱見面得繳5萬保證金，李猶豫不決，卻接到自稱是黑道經理來電「不從會被斷手腳」，她嚇到報警，結果對方聽到警方聲音秒掛電話，警揭穿是一場騙局。

高雄市前鎮警分局一心路派出所前天下午4時許，接獲線報110通報，指稱有民眾聲稱在前鎮區和平二路上遭黑道威脅，巡佐嚴慶忠、警員雲少彥擔服巡邏勤務，隨即驅車前往了解。

警方到場後，45歲的李姓女子神色慌張地表示，有人要對她不利，警方安撫李女情緒後，李女陳述日前在網路認識一名綽號「小傑」的男子，對方聲稱是男模會館的男模，因和對方相談甚歡，想約出來見面。

李女說，後來對方指因為是男模要見面得繳保證金5萬元，見面後會返還該筆金額，但她生活拮据，表示自己一時之間籌不了那麼多錢；沒多久，一名自稱男模會館的經理出面，聲稱是某幫派堂口的人，若不交5萬元，會被斷手斷腳，並傳來斷手腳的照片，讓她嚇到遂報警求助。

警方聽完李女陳述，研判是詐騙集團慣用手法，幸李女尚未依指示匯款及購買點數，李女稱自己已向對方暴露自己的住處位置，擔心對方對其不利。