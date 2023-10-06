影／豐原第一市場女慣竊偷400元包 老闆當場逮人飆國罵

台中市豐原區豐原第一市場相當熱鬧，51歲張姓婦人趁人潮壅擠，下手偷竊2個包包，當場被攤商老闆逮住衣領拉回攤位，老闆飆國罵並大喊，「大家來看豐原市場的賊！」警方帶回張婦並依竊盜罪嫌移送。

慣竊的張姓婦人，上月30日到豐原第一市場逛街，趁人潮壅擠對一攤販售包包攤位下手行竊，一口氣偷走2個包包，當場被攤商老闆揪住衣領，人贓俱獲。

影片可見，張嫌被逮後還試圖拿1千元付款，遭攤商人員拒絕，員工氣憤說，「你有錢為什麼要用偷的？一個才賣200元耶！」老闆也氣憤飆國罵，並稱這位婦人已下手偷竊第二次，這次終於被他逮到人，實在太過分。