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影／豐原第一市場女慣竊偷400元包 老闆當場逮人飆國罵
台中市豐原區豐原第一市場相當熱鬧，51歲張姓婦人趁人潮壅擠，下手偷竊2個包包，當場被攤商老闆逮住衣領拉回攤位，老闆飆國罵並大喊，「大家來看豐原市場的賊！」警方帶回張婦並依竊盜罪嫌移送。
慣竊的張姓婦人，上月30日到豐原第一市場逛街，趁人潮壅擠對一攤販售包包攤位下手行竊，一口氣偷走2個包包，當場被攤商老闆揪住衣領，人贓俱獲。
影片可見，張嫌被逮後還試圖拿1千元付款，遭攤商人員拒絕，員工氣憤說，「你有錢為什麼要用偷的？一個才賣200元耶！」老闆也氣憤飆國罵，並稱這位婦人已下手偷竊第二次，這次終於被他逮到人，實在太過分。
豐原所警員到場，經調閱影像確認，張姓婦人涉嫌徒手竊取2個無牌包包，並放入自己攜帶的手提包內未結帳離開，全案警詢後依竊盜罪嫌移送。
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