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玻璃行老闆颱風天趕工不慎受傷 送醫途中攔警車開道急救

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市許姓玻璃行老闆趁著颱風天休假在店裡趕工作業，沒想到一時不慎左手腕被砂輪機磨傷，當場血流如注，他的妻子擔心救護車趕來太慢，自行開車送醫，在路上連停好幾個號誌，讓她心慌不已，見到停等紅燈的巡邏警車，立刻上前求援，員警趕緊協助開道，20分鐘路程只花5分鐘就抵達，許男及時就醫治療，幸無大礙。

善化警分局港口派出所員警蘇慶源、王祥宏今天上午10時許執行巡邏勤務，行經安定區中崙華泰銀行前路口停等紅燈，突然有1名女子神色驚慌上前拍打警車車窗，向警方表示自己的先生左手受傷，流血不止要送醫治療。

女子向警方表示，丈夫在店裡操作磨砂機打磨玻璃邊時，不慎傷到左手腕，今天颱風假附近診所沒開，距離消防隊又有點距離，她決定自行開車將丈夫送醫，上路後一直遇到紅燈，丈夫傷口又一直流血，正不知如何是好，看到巡邏員警就像看見救命稻草。

員警判斷當下狀況，立刻駕駛巡邏車，開啟警示燈鳴笛，帶領民眾車輛於5分鐘內抵達安南醫院急診縫合，許男經過救治後並無大礙，家屬對於警方也由衷感謝。

善化警分局港口派出所員警蘇慶源、王祥宏駕駛警車替民眾開道，及時送醫救治。照／讀者提供
善化警分局港口派出所員警蘇慶源、王祥宏駕駛警車替民眾開道，及時送醫救治。照／讀者提供
台南安定區一名許姓玻璃行老闆，不慎被砂輪機弄傷左手腕，血流如注，警方開道將他及時送醫救治。照／讀者提供
台南安定區一名許姓玻璃行老闆，不慎被砂輪機弄傷左手腕，血流如注，警方開道將他及時送醫救治。照／讀者提供

丈夫 颱風假 警車

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