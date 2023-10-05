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小犬颱風釀死 台中84歲嬤睡夢中被倒下玻璃門碎片割傷不治
台中傳出颱風死亡災情，住在台中市大安區的84歲陳黃阿嬤，今天清晨睡覺時，疑被強風吹倒的玻璃門破片割傷，送醫急救不治，警方已報請檢察官相驗，釐清死因。
台中市消防局今天凌晨5點獲報，大安區有人需救護，趕到民宅時，看到84歲陳黃阿嬤倒在地上，流血多，消防分隊救護車她到大甲光田醫院急救，到院前心跳停止，急救後仍無效，已死亡，她左側腕部有開放性傷口。
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