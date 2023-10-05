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新北查獲電子菸製造工廠、菸彈市價近千萬

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

菸害防制法新制在今年3月22日修法上路，新北市昨（4日）查獲一處電子菸製造工廠，是推動新法後的國內首宗案例。現場查有非法移工及外僑5人，機台3台及菸彈成品94箱、半成品4箱及煙油原料35瓶，已全數封存，將進一步追查製造業者及下游販售者。製造業者最高可處5千萬元、販賣者最高罰1百萬元。

內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊接獲檢舉，至新北市三重區查緝失聯移工時，當場查獲4名移工及1名逾期停留外僑，正製造電子菸，立即通知新北市衛生局及三重分局到場稽查。

衛生局在現場查有機台3台（包裝機及注油機），另查獲菸彈成品、半成品及菸油原料已全數封存，並當場抽驗菸油原料、菸彈及待出貨商品，估計市價達近千萬。衛生局說明，依據新修正的菸害防制法第15條第1項第2款規定，製造類菸品或其組合元件，可開罰1千萬至5千萬元，販賣者開罰20至100萬元。

三重分局表示，警察執勤時，於三和路某處經常有不明氣味發出，經里長劉蕙瑩告知，該處深夜常有移工出沒，警局將進一步追查菸油是否含有毒品成分。此次由移民署新北市專勤隊、新北市衛生局及三重分局共同查獲首宗非法製造電子煙工廠，最高可開罰5千萬元。市府呼籲業者勿心存僥倖，違法製造、輸入類菸品或其組合元件者，將處以重罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新北市衛生局與三重分局在三重三和路查獲煙彈、煙油原料及組合元件。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局與三重分局在三重三和路查獲煙彈、煙油原料及組合元件。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局與三重分局在三重三和路查獲煙彈、煙油原料及組合元件。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局與三重分局在三重三和路查獲煙彈、煙油原料及組合元件。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局稽查人員將違規產品張貼封條。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局稽查人員將違規產品張貼封條。圖／新北市衛生局提供

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