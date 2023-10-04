蘇花改蘇澳隧道口「2遊覽車追撞」19人傷 公路局將赴2公司稽查

台9線蘇花改蘇澳隧道北上路段今下午3點19分許，發生2輛遊覽車在隧道口追撞，造成19人受傷，交通部公路局表示，2車輛前次檢驗均正常，已要求威尼斯交通有限公司及宇豐通運有限公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜。另新竹區監理所也將分別於今、明天前往2公司進行全面安全查核。

公路局指出，今天下午台9線蘇澳隧道前北上104.2K發生宇豐通運有限公司KAF-066號遊覽車與威尼斯交通有限公司KAE-267號遊覽車追撞事故，公路局及臺北區監理所、新竹區監理所立即成立「1004宜蘭遊覽車甲級事故應變小組」應變處理，2車共計有65人（含駕駛，前車33人，後車32人），其中19名乘客受輕傷。

公路局表示，受傷乘客已分送蘇澳榮民醫院6人，皆已出院、羅東博愛醫院9人，已有8人出院、羅東聖母醫院4人，皆已出院，總計已有18人出院，其餘未受傷人員均已接駁完畢，台北區監理所已派員分赴各醫院探視傷患。

公路局指出，此次事故車輛分別為前車威尼斯交通有限公司KAE-267號遊覽車，該車於2022年11月出廠，上次檢驗正常，下次定檢日為今年11月25日，穆姓駕駛人車駕籍均正常；後車宇豐通運有限公司KAF-066號遊覽大客車2022年3月出廠，上次檢驗正常，下次定檢日為明年3月30日，夏姓駕駛人車駕籍均正常。