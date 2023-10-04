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蘇花改蘇澳隧道北口「2遊覽車追撞」 12人傷、2線車道封閉中
台9線蘇花改蘇澳隧道北上路段今下午3時19分許，發生交通事故，2輛遊覽車在隧道口追撞，目前初步統計共12人受傷，皆是輕傷，無人受困，目前人員都已疏散；事故造成2線車道封閉，仍留有1線車道通行，預估下午5時後才能排除狀況。
宜蘭縣消防局下午3時19分獲報，蘇花改北上路段蘇澳隧道北口發生遊覽車追撞車禍，車內多人擦挫傷，出動蘇澳、冬山、南方澳、馬賽、羅東分隊救災人車前往，3時25分許現場指揮官回報，事故是2輛遊覽車追撞，後車12名乘客肢體擦挫傷，意識皆清楚。
消防局下午4時許將現場人員疏散完畢，目前正在清點受傷人數、狀況，以及有多少人須要送醫。警方與相關單位尚在調查車禍發生原因，據了解，可能是剎車不及導致。
公路局東分局表示，隧道口為3線車道，發生事故後占用隧道內1線與隧道外2線車道，上留有1線車道可供通行；2車皆無大損，但事故現場仍須調查、清理，估計下午5時後狀況才會全部排除，請用路人經過時注意。
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