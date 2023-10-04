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驚悚畫面曝！機車撞電桿解體「零件噴飛」 騎士雨天自摔滑行數十公尺

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名男子今天上午騎機車行經汐止區康寧街時，疑因車速過快加上颱風來襲天雨路滑失控自摔，連人帶車在馬路上滑行數十公尺，機車撞上電線桿後直接解體零件四處噴飛，騎士則繼續滑行，整個過程被監視器拍下上傳網路引發熱議。汐止警方表示並未接獲報案，呼籲民眾天雨路滑行車務必減速慢行以維安全。

據了解，這起車禍事故發生在今天上午9時許，汐止區受小犬颱風外圍環流影響降下大雨，1名年輕男子騎機車經過汐止區康寧路時，因天雨路滑加上疑似車速過快因而自摔，人車倒地後滑行約數十公尺，機車撞上路旁電線桿後整輛解體零件四處散飛，騎士則持續滑行一段後才停下，附近民眾上前協助騎士將破爛的機車抬至路旁後，騎士隨即離開現場。

整起事故被一旁新北市議員白珮茹服務處門口監視器拍下，影片被上傳臉書社團汐止集團後引發網友熱議，「不說是路口，我還以為是滑水道」、「運氣真的好，如果滑出去撞桿子的是騎士…」、「真的還好不是人去撞桿子，不然可能就直接送殯儀館了」、「大家再繼續開這麼快騎這麼快，這路段馬上就會安裝測速照相了」、「滑太遠了吧...這應該騎破百」、「我就問他的屁股還好嗎？」

轄區汐止警方表示，目前尚未接獲報案，警方調閱周邊影像資料後確認該車係自摔，並未與他車碰撞。警方提醒民眾天雨路滑，行車時應減速慢行注意交通安全。

騎士人車分離在地面滑行。圖／翻攝自新北市議員白珮茹臉書
騎士人車分離在地面滑行。圖／翻攝自新北市議員白珮茹臉書
機車撞上電線桿後瞬間解體。圖／翻攝自新北市議員白珮茹臉書
機車撞上電線桿後瞬間解體。圖／翻攝自新北市議員白珮茹臉書
騎士與路人將機車移置路旁。記者黃子騰／翻攝
騎士與路人將機車移置路旁。記者黃子騰／翻攝

汐止 自摔 失控 白珮茹

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