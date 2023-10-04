影／小犬颱風發威 七股龍山宮建醮4層樓高牌樓倒了

台南七股龍山宮睽違46年來第三度舉行建醮醮典，廟方數月來奔走募款，整建廟宇、建大壇、搭牌樓與孤棚，花費超過數千萬元，除了面前搭建起木製牌樓外，主會首建醮主委王崑隆老家牌樓更有4層樓高，相當壯觀，但小犬颱風來襲，廟方人員原本安排廠商拆除部分面積避風，沒想到上午颳起9極強風，牌樓應聲倒塌，現場一片狼藉，讓居民直呼無奈。

據了解，七股龍山宮建廟約90年歷史，在民國52、66年舉辦過兩次建醮活動，這次相隔46年再度舉行，地方相當期待，居民都是以辦喜事心情迎接，建醮事宜在建醮主委王崑隆等人奔走下，總算能順利進行，但沒想到卻遇到小犬颱風來攪局。

龍山宮前和建醮主委王崑隆家前的木製牌樓先後搭建完成，原本昨天就要搭建孤棚，但小犬颱風來襲，廟方人員昨天就討論該如何應對，有人舉以往例子，指出「秋颱」猛烈，應該小心為上，因此決定加固並拆除部分牌樓，減少迎風面因應。

沒想到小犬颱風還沒登陸，外圍環流就讓地處沿海的七股颳起大風，就算已經拉起繩索、綁住大石頭加固，還是抵擋不住9級強風，還沒等到廠商來拆除，今天上午10點多王崑隆家中的木製牌樓應聲倒塌，還壓垮後方的鐵皮屋，大石頭硬生生偏移10公尺之多，所幸並未造成人員受傷。

當地居民及廟方人員看到現場一片狼藉十分傻眼，要來拆除的廠商也變成善後，廟方人員無奈，表示還要再想辦法籌錢，希望月底能順利完成建醮任務。