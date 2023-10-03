影／新北變電所保全員維修線路遭電擊引發火警 造成5千戶停電

台電位於新北市新莊區、樹林區交界的大安變電所，今天上午11時許有1名保全員維修保全系統線路時遭電擊，並引起變電所設備短路爆炸起火。幸好火勢、傷勢都不大，但造成周邊約5千戶停電、2起電梯受困報案。

據了解，大安變電所的1名43歲郭姓外聘保全員，今天上午11時許在所內自行維修大門的保全系統線路，不慎遭電擊且引發設備短路爆炸起火，頓時造成周邊住戶停電。

消防局獲報變電所火警不敢大意，共派遣20車、41人趕往處理，但到場時並未發現火煙跡象，只在靠樹林區大安路這側圍牆角落，看到1小塊被火煙燒焦燻黑痕跡，變電所內地上則散落許多被炸碎的陶瓷材質絕緣礙子碎片，推測電擊僅造成瞬間短路觸發小範圍爆炸起火，迅速自行熄滅。

郭姓保全員遭電擊，左手臂約1%皮膚面積一度燒燙傷，意識清醒由救護車送往泰山區輔大醫院。這起事故造成周邊約5千戶停電，包括新樹路、民安西路、大安路、瓊林南路一帶交通號誌也無法正常運作，警方加派人力指揮交通。