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8旬老翁迷途南市白河古香路逾38小時 今晨脫險

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

80歲林姓老翁前晚迷途台南白河碧雲寺香路古道，緊急向外求救，台南市消防局獲報緊急上山搜索未果，今上午在香路古道一處偏僻山路發現林男，林在山區歷險逾38小時幸運脫險。

據知，住台南市區的林男是1日自行搭車到白河碧雲寺健行，傍晚徒步往香路古道迷路，入夜山區摸黑，林撥打119求助，消防局調派關嶺、白河分隊4警消至深夜10點無所獲暫收隊。

昨一早，消防局再派遣關嶺、白河、特搜等分隊，計5車8人1搜救犬、1空拍機、義消4人擴大搜索範圍，白河警分局也調派3名警員由南97線道路往東山區方向，至昨晚7點仍未發現蹤影。

警消今早持續上山，派遣關嶺、白河消防分隊3車8人，上午8點多在碧雲寺香路古道1Km旁偏僻路徑尋獲林某，除神情略顯疲憊，意識清楚。

林上午9點多由家人接走不願就醫，據知，林姓老翁迷途山上身上有外套夜間未受寒，雖然喝光礦泉水，但仍有清澈溪水飲用，幸未驚慌，在警消奔波找人下，歷經逾38小時幸運脫險。直呼是菩薩保佑。

8旬林姓老翁（前1）迷途南市白河古香路逾38時，今晨幸運脫險。記者謝進盛／翻攝
8旬林姓老翁（前1）迷途南市白河古香路逾38時，今晨幸運脫險。記者謝進盛／翻攝
8旬林姓老翁迷途南市白河古香路逾38時， 今晨幸運脫險。記者謝進盛／翻攝
8旬林姓老翁迷途南市白河古香路逾38時， 今晨幸運脫險。記者謝進盛／翻攝

白河 台南

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