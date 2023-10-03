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男大生夜店玩通宵遇酒測竟昏倒 他自稱貧血酒測驚險過關

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中19歲江姓男大生和朋友到夜店玩到早上，清晨騎機車途中搖搖晃晃被攔查，他馬上承認有喝一點酒同意並受測，未料警方才剛宣讀完權利、罰則，他竟整個人癱軟一度暈厥，醒來後才說疲勞又緊張才貧血，警方測得江酒測值僅0.13未超標，確認他身體無礙後才讓其離去。

台中第4分局指出，大墩派出所警員葉柏逸9月16日巡邏經惠文路、大墩七街口，發現一名機車騎士行車不穩，認為可疑就上前盤查，騎車的江男（19歲）態度配合，並坦承大約凌晨3點多時在夜店喝一點點酒，同意接受酒測。

警方經宣讀完相關權利、酒駕罰責，並拿出酒測器正打算讓江男呼氣時，江卻突然向後倒整個人坐在地上，沒多久就失去意識昏倒在地上，警員也嚇得不斷問他「你怎麼了？」「怎麼突然暈倒?」，也拍打江詢問要不要幫他叫救護車。

所幸江大概躺了15秒就恢復意識，並告知警方他本身有地中海型貧血，可能是熬夜去在夜店玩到體力不濟，加上聽到酒測值超標恐會留下前科等語，心情過度緊張才暈厥，警方也見他臉色發白、冒冷汗。

警方反覆確認他身體無礙，待江穩定後繼續酒測，最終測每公升0.13毫克沒有超標，江也瞬間鬆了一口氣，但警方也依在勸說他不能酒駕，最後江改搭計程車回家。

警方指出，依規定酒測值0.15以上未滿0.18，若未肇事則以勸導代替舉發，0.18未滿0.25，則製單扣車，若0.25以上則達刑法公共危險門檻，會依法移送地檢署偵訊。

江姓男大生接受酒測前疑似緊張加上貧血，整個人暈厥約15秒才恢復意識，所幸酒測值未超標。記者曾健祐／翻攝
江姓男大生接受酒測前疑似緊張加上貧血，整個人暈厥約15秒才恢復意識，所幸酒測值未超標。記者曾健祐／翻攝

酒測 夜店 超標

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