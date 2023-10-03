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像極「火雲邪神」男貪拾2椅 亂取老舊物回收變賣下場GG
高雄楠梓區前天中午有名林姓女子來到加昌派出所報案，因她家門外的兩張椅子不翼而飛，警方立即調閱監視器發現，一中年禿頭戴著眼鏡的男子涉嫌重大，由於，竊嫌外型像極了電影「功夫」中一角，警方挨家挨戶訪查，3小時內迅速找到人函送法辦。
楠梓分局指出，61歲陳姓男子坦承偷竊，自以為椅子是被人棄置屋外，因此，逕自拿去回收變賣，並未多加詢問；而過程中，陳男騎著腳踏車代步犯案，讓警方無法鎖定車牌以車追人，當天只好擴大監視器範圍，索性挨家挨戶一一詢問，果真讓警方發現這名貌似電影功夫中的「火雲邪神」。
「椅子老舊被擺在屋外，我以為是不要的。」陳男說，兩張椅子都已經被拿去回收場變賣了；不過，林女表示，這2張遭竊的椅子約1600元，她當時只是放在後昌路住家門口，並不代表要送人或丟棄，只不過就是找地方擺放。
這起椅子離奇失蹤案，警方在3小時順利逮人，陳男當天被警通知到案後，坦言撿拾回收物前，並未徵得物主同意，只因外觀老舊就逕自拿取。對此，警方提醒，避免將自家財物隨意丟置屋外，以防損失；全案詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。
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