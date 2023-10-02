男子假買金真偷竊摸走銀樓戒指 台中警逮人送辦

紀姓男子日前到台中市大肚區自強市場內某銀樓向業者佯稱要購買戒指，趁隙偷走1枚金戒指後逃逸，警方今天循線將紀男逮捕到案，全案詢問後將依竊盜罪嫌送辦。

台中市政府警察局烏日分局今天指出，9月28日上午7時多接獲大肚區自強市場內某家銀樓報案，稱遭1名男子以假藉購買金飾為由，趁機竊取金戒指1枚。

店家向警方表示，涉案的男子到店內佯稱要買戒指，業者拿出整盤戒指供男子挑選，男子挑了1個戒指要求秤重，卻趁隙將另1枚金戒指竊走，男子得手後說要去領錢，便立刻逃出店外。

業者發現男子突然離開發覺有異，清點後發現1枚戒指失竊，立即報警處理。警方經調閱店內錄影監視器影像比對後，掌握並鎖定涉案男子身分及行蹤，今天下午3時多將涉案的紀姓男子逮捕到案。

警詢後，警方將依竊盜罪嫌把紀男函送台中地檢署偵辦，並追查贓物去向。