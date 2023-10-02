裕隆城地下室為何火警？ 初步起因是推放雜物的蓄電池
位於新北市的新店裕隆城1日晚間突然發生火警，引發民眾在網路議論紛紛。新北消防局初步調查，起火點是地下一樓一處空間堆放雜物，當中有很多標示燈備品，當中蓄電池疑似起火燃燒，所幸無人受傷。
新店裕隆城1日晚間發生火警，消防局獲報後第一時間派出5輛消防車前往救援，所幸火勢迅速撲滅，也沒有人受傷。內部人士透露，起火點是一處員工休息室。
消防人員到場時火勢已經撲滅，經現場查看，起火位置是地下一樓有一處堆放雜物的空間，裡面有很多標示燈備品，像是一些標示出口的燈具等，當中有蓄電池，疑似因此起火。詳細起火原因仍待火調科人員進一步鑑定。
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