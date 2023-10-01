再遇虎頭蜂攻擊！探訪秘境石門海岸被螫傷 8遊客送醫

新北市石門區今天下午有8名遊客被蜂螫傷，其中3人由消防局救護車送往淡水馬偕醫院急救，另5人自行開車去就醫。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3點5分接獲報案，石門海岸有人被蜂螫傷，需要救援。消防局派遣瑞芳中隊和金山、石門、淡水、三芝、慈福、竹圍分隊共14車22人前往救護。

消防人員抵達時，遭受蜂群攻擊的8名遊客，已自行回到台2線路旁等待救護。三芝分隊救護車送2人、金山分隊救護車送1名前往淡水馬偕醫院，另5名開車前往就醫。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，近期多次傳出登山民眾被虎頭蜂攻擊螫傷意外，甚至有人因為引發過敏性休克死亡憾事，提醒民眾從事戶外山區活動，應把握幾個自保原則：

1.保持冷靜遠離，不要攻擊蜂群，因為蜂群原則上本身不會主動攻擊人。 2.建議選擇淺色或表面光滑的服飾，避免蜂類敏感的顏色或材質。 3.野外活動如發現有蜂群圍繞飛翔，前方可能有蜂巢，不可繼續前進，應繞道或退後，假如進入蜂巢警戒範圍，切記不可揮趕，應保持鎮定，緩慢、安靜地大步離開。 4.如果對蜂螫出現嚴重反應（如呼吸困難、喉嚨腫塞等），立刻撥打119並告蜂螫情形已利後續急救處置。若曾因蜂螫產生過敏反應者，須避免再度蜂螫，以免誘發嚴重過敏。