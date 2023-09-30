影／北宜公路這樣超車…騎士連人帶車翻進茶園 驚險瞬間全都錄

王姓男子今天下午騎機車從新北市新店區行經北宜公路往坪林方向，疑似想從右側超車，路邊有泥土碎石，一時失控。連人帶車翻到路邊茶園裡，所幸肢體擦挫傷，經消防救護人員起包紮送醫後無生命危險。王男酒測值為零，全案由警方依規定處理中。

新北消防局今天下午2時35分獲報，新北市坪林區北宜公路33.48公里處，有機車騎士疑因超車不慎摔落邊坡茶園，消防局第四救災救護大隊立即派遣5車10人前往救援，到場後，發現機車騎士王姓男子（23歲）因胸口疼痛並全身有多處擦挫傷，立即協助將傷者脫困，救護人員清洗傷口包紮止血後，由救護車送往北市萬芳醫院治療。

經新店警方初步了解，王男今天下午騎機車沿北宜公路由新店往坪林方向行駛，行經北宜公路33.4公里處，欲加速從道路右側超越前方汽車，疑似路邊有泥土及碎石，導致機車打滑失控，王男連人帶車翻摔約3圈，由道路邊自摔至一旁茶園裡，王男由救護人員送往台北市萬芳醫院，酒測值為零，確實肇事原因，現由警方調查釐清中。

新北市警方呼籲用路人行經北宜公路應遵守相關交通規定切勿超速，一旦發生交通事故，請勿圍觀做好警戒及交通疏導，避免發生二次車禍事故。