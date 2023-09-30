聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／北宜公路這樣超車…騎士連人帶車翻進茶園 驚險瞬間全都錄
王姓男子今天下午騎機車從新北市新店區行經北宜公路往坪林方向，疑似想從右側超車，路邊有泥土碎石，一時失控。連人帶車翻到路邊茶園裡，所幸肢體擦挫傷，經消防救護人員起包紮送醫後無生命危險。王男酒測值為零，全案由警方依規定處理中。
新北消防局今天下午2時35分獲報，新北市坪林區北宜公路33.48公里處，有機車騎士疑因超車不慎摔落邊坡茶園，消防局第四救災救護大隊立即派遣5車10人前往救援，到場後，發現機車騎士王姓男子（23歲）因胸口疼痛並全身有多處擦挫傷，立即協助將傷者脫困，救護人員清洗傷口包紮止血後，由救護車送往北市萬芳醫院治療。
經新店警方初步了解，王男今天下午騎機車沿北宜公路由新店往坪林方向行駛，行經北宜公路33.4公里處，欲加速從道路右側超越前方汽車，疑似路邊有泥土及碎石，導致機車打滑失控，王男連人帶車翻摔約3圈，由道路邊自摔至一旁茶園裡，王男由救護人員送往台北市萬芳醫院，酒測值為零，確實肇事原因，現由警方調查釐清中。
新北市警方呼籲用路人行經北宜公路應遵守相關交通規定切勿超速，一旦發生交通事故，請勿圍觀做好警戒及交通疏導，避免發生二次車禍事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言