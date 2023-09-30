基隆千祥橋頭貨櫃車撞扁小黃 運將受困救出

基隆市七堵區千祥橋頭今天中午一輛貨櫃車，轉彎時撞擊一輛計程車，由於力道強大，把車門整個都撞扁，小黃司機頭部撞傷受困車內，消防人員到將人救出，將司機連同乘客2人送醫，皆意識清楚。

消防局今天下午12時42分獲報，七堵區千祥橋頭，近高速公路路段，一輛貨櫃車與計程車發生車禍，有人受困。消防局出動消防車、救護車及人員5名，現場由分隊長鄭文豪指揮。

消防人員到場後發現，因撞擊力道很大，計程車駕駛座一側，車身整個都凹了進去，嚴重壓扁，司機被困在駕駛座動彈不得。百福分隊人員將受困司機救出，頭部受到撞擊受傷，車內乘客沒有明顯受傷，救護車將2人送往長庚醫院，意識皆清楚。