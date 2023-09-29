淡水知名餐廳歇業突竄火煙！消防局緊急出動搶救 起火原因待查

新北市淡水區知名「海風餐廳」今年4月10日結束營業。今天下午餐廳內突然冒出大量濃煙，新北市消防局獲報出動人車趕抵，餐廳內裝潢工人以自行用滅火器撲滅火勢，初估燃燒面積0.5平方公尺沒人受傷，起火原因待查。

據了解，創自1962年位於新北市淡水區中正路上的「海風餐廳」，60年來陪伴許多淡水人、名人、周邊學校度過，店內招牌菜「炒螃蟹」及多樣化的台式熱炒、燒烤料理，吸引許多饕客流連忘返，不過今年4月10日餐廳無預警宣布結束營業，讓許多饕客深表惋惜。

今天下午1時12分左右，「海風餐廳」突然傳出爆炸聲響，旋即冒出大量濃煙，新北市消防局獲報出動各式搶救車輛9輛、消防員24人趕抵布水線入內察看，火勢已被裝潢工人持滅火器撲滅。初估現場燒毀0.5平方公尺，現場沒有人受傷，起火原因有待火場鑑識人員調查釐清。