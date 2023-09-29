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雲林倉庫大掃除竟清出疑似未爆彈 家屬嚇壞報警國軍急帶回

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮有民眾昨天在清掃倉庫過程中，清出一枚疑似未爆彈，民眾嚇壞趕緊報警，警方通知未爆彈處理小組到場，由軍方包裹防爆毯後帶回，經未爆彈處理小組鑑定後，為「120公厘迫擊砲照明彈殘體」，無安全疑慮。

清出疑似未爆彈的是虎尾鎮一處廢棄鐵工廠倉庫，住戶表示，屋中堆置大量長輩過去從事鐵製業的工具與器材，近日家人陸續整理，昨天在角落發現竟有一枚砲彈，家人返家看見，憂心有爆炸疑慮，立刻報警。

虎尾警分局虎尾派出所長鄭舜元表示，昨天中午獲報後，立即封鎖現場警界，並通報國軍未爆彈處理小組，後由國軍以防爆毯包裹後帶回該枚砲彈。

陸軍第十軍團指揮部今表示，昨中午獲報虎尾鎮某廢鐵工廠發現疑似未爆彈，經未爆彈處理小組鑑定後，該枚砲彈為「120公厘迫擊砲照明彈殘體」，彈體重鏽，料（批）號不明，無危安顧慮，已攜回入庫妥存，後續將依廢彈處理程序完成銷毀作業。

雲林縣虎尾鎮有民眾昨天在清掃倉庫過程中，清出一枚疑似未爆彈，民眾嚇壞趕緊報警，警方通知未爆彈處理小組到場，由軍方包裹防爆毯後帶回。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣虎尾鎮有民眾昨天在清掃倉庫過程中，清出一枚疑似未爆彈，民眾嚇壞趕緊報警，警方通知未爆彈處理小組到場，由軍方包裹防爆毯後帶回。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣虎尾鎮有民眾昨天在清掃倉庫過程中，清出一枚疑似未爆彈，民眾嚇壞趕緊報警，警方通知未爆彈處理小組到場，由軍方包裹防爆毯後帶回。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣虎尾鎮有民眾昨天在清掃倉庫過程中，清出一枚疑似未爆彈，民眾嚇壞趕緊報警，警方通知未爆彈處理小組到場，由軍方包裹防爆毯後帶回。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣虎尾鎮有民眾昨天在清掃倉庫過程中，清出一枚疑似未爆彈，民眾嚇壞趕緊報警，警方通知未爆彈處理小組到場，由軍方包裹防爆毯後帶回。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣虎尾鎮有民眾昨天在清掃倉庫過程中，清出一枚疑似未爆彈，民眾嚇壞趕緊報警，警方通知未爆彈處理小組到場，由軍方包裹防爆毯後帶回。記者陳雅玲／翻攝

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