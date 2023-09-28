快訊

亞運圍棋／連斬世界前3 許皓鋐奪歷史性奪下金牌純度超高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／一家4口體驗「越野沙灘車的感覺」 2轎車受困其中1輛慘遭滅頂

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

「為甚麼會把車開到海灘呢？這下可好了！」臉書爆廢公社二館有網友PO出一段影片，有兩輛轎車車尾對車尾，受困苗栗外埔海灘，直到潮水不斷上漲，車輛已泡入水中仍束手無策，吸引大批網友留言奚落；最後經民眾緊急向海巡署安檢所求助，一輛車順利脫困，另輛車慘遭海水淹沒，所幸人員均安全，待今天海水退潮後，才能找拖吊業者將車輛拖離現場。

昨天傍晚5點左右，有民眾跑到海巡署外埔安檢所報案，稱一家4人分乘2車，到外埔漁港南側300公尺處沙灘遊憩，結果車輛受困沙灘動彈不得，所幸人都平安。

安檢所陳姓小隊長隨即率員前往處理，抵達現場發現2車約距岸250公尺，趨前協助並提供民眾拖吊業者電話由其自行聯繫。海巡署人員並於5點15分協助其中1輛白車脫困，之後因潮水已逐漸淹沒另一輛灰色轎車 ，考量安全停止車輛拖救，車主表示將於退潮時聯繫拖吊業者拖吊，就先行離開。

據了解，這2輛車都是當地黃姓一家人所有，49歲的父親開車載小兒子，22歲的大兒子開車載著妹妹，共同前往體驗越野沙灘車的感覺。然後父子倆開車從後龍水尾的海堤開下沙灘，在沙灘上一路往北開到外埔漁港南側約300公尺處受困而求助，剛好遇上漲潮，白色Toyota vios順利脫困，但灰色Toyota Altis則是慘遭海水滅頂；直到今天下午4點多退潮後，發現該車已被打上岸，但車窗破裂、車體有明顯凹損。

灰色轎車最後因漲潮慘遭海水滅頂。圖／民眾提供
灰色轎車最後因漲潮慘遭海水滅頂。圖／民眾提供
現場海巡人員協助下，灰色轎車仍無法脫困，最後因漲潮慘遭海水滅頂。圖／民眾提供
現場海巡人員協助下，灰色轎車仍無法脫困，最後因漲潮慘遭海水滅頂。圖／民眾提供
當時兩輛轎車車尾對車尾，受困苗栗外埔海灘。圖／民眾提供
當時兩輛轎車車尾對車尾，受困苗栗外埔海灘。圖／民眾提供
現場海巡人員協助下，灰色轎車仍無法脫困，最後因漲潮慘遭海水滅頂。圖／民眾提供
現場海巡人員協助下，灰色轎車仍無法脫困，最後因漲潮慘遭海水滅頂。圖／民眾提供

海巡署 沙灘 安檢

延伸閱讀

墾丁夏都沙灘酒店期末考過關 林業及自然保育署同意再續約8年

五雷轟頂！沙灘突打雷閃電 恐怖影片直擊男女遭雷劈雙亡

小抹香鯨擱淺八里北提沙灘 新北動保處協同救援團隊搶救

沙灘驚見「長手怪魚」在地上用四肢走路！學者嗨揭稀有身分：滅絕20年復活了

相關新聞

知名建築師開車突大量吐血 陳永興魂斷國道享壽63歲

知名建築師陳永興26日開車行經國道3號關廟段時，突然口吐大量鮮血，送醫後不治，檢察官昨相驗後認為他是行駛中發病，並非因為...

台鐵七堵隧道內撞擊死亡事故 一女無生命跡象原因不明

台鐵七堵隧道內今天下午發生死亡事故，下午2時11分鐵路局七堵調車場值班人員接獲通報，七堵隧道內有一名女性員遭火車撞擊，現...

男吸笑氣太嗨竟倒車撞警 桃檢依3罪起訴

桃園市30歲許姓男子今年6月間午後，將車停在離家400公尺外的停車場後，在車內吸笑氣遭路人檢舉，中壢警分局員警到場喝令許...

影／一家4口體驗「越野沙灘車的感覺」 2轎車受困、1輛慘遭滅頂

「為甚麼會把車開到海灘呢？這下可好了！」臉書爆廢公社二館有網友PO出一段影片，有兩輛轎車車尾對車尾，受困苗栗外埔海灘，直...

新北樹林50年三合院屋頂坍塌 80歲老夫妻受困躲過一劫

新北市樹林區太平路86巷內一棟老舊三合院建築，今天下午客廳鐵皮屋頂突然坍塌，屋內一對80歲老夫妻慶幸人正好在後院沒被壓到...

影／走路中...騎士按喇叭示意「借過」 行人怒嗆

桃園一名騎士行經在巷子裡時，有三位行人並排走在道路中間，騎士按喇叭示意借過，結果其中一位行人不滿騎士按喇叭的行為，怒吼騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦