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影／一家4口體驗「越野沙灘車的感覺」 2轎車受困其中1輛慘遭滅頂
「為甚麼會把車開到海灘呢？這下可好了！」臉書爆廢公社二館有網友PO出一段影片，有兩輛轎車車尾對車尾，受困苗栗外埔海灘，直到潮水不斷上漲，車輛已泡入水中仍束手無策，吸引大批網友留言奚落；最後經民眾緊急向海巡署安檢所求助，一輛車順利脫困，另輛車慘遭海水淹沒，所幸人員均安全，待今天海水退潮後，才能找拖吊業者將車輛拖離現場。
昨天傍晚5點左右，有民眾跑到海巡署外埔安檢所報案，稱一家4人分乘2車，到外埔漁港南側300公尺處沙灘遊憩，結果車輛受困沙灘動彈不得，所幸人都平安。
安檢所陳姓小隊長隨即率員前往處理，抵達現場發現2車約距岸250公尺，趨前協助並提供民眾拖吊業者電話由其自行聯繫。海巡署人員並於5點15分協助其中1輛白車脫困，之後因潮水已逐漸淹沒另一輛灰色轎車 ，考量安全停止車輛拖救，車主表示將於退潮時聯繫拖吊業者拖吊，就先行離開。
據了解，這2輛車都是當地黃姓一家人所有，49歲的父親開車載小兒子，22歲的大兒子開車載著妹妹，共同前往體驗越野沙灘車的感覺。然後父子倆開車從後龍水尾的海堤開下沙灘，在沙灘上一路往北開到外埔漁港南側約300公尺處受困而求助，剛好遇上漲潮，白色Toyota vios順利脫困，但灰色Toyota Altis則是慘遭海水滅頂；直到今天下午4點多退潮後，發現該車已被打上岸，但車窗破裂、車體有明顯凹損。
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