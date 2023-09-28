連鎖KTV接手金錢豹「南七店」外觀風格驟變掀話題

金錢豹系列酒店「天上人間」，在台中南屯經營27年後，8月起成為老司機們的回憶，原址近日被民眾發現，外牆被改漆上粉、白色，拍照放上地方社團，引發討論。接手的KTV業者說，保留內部35間包廂高級酒店裝潢，讓顧客以平價自助式KTV消費，體感、視覺都能享受高級酒店般質感。

「天上人間」為台中知名酒店「金錢豹」分店，位於南屯區文心南七路，又被稱作「南七店」，在地經營27年，占地六百坪、包廂共有35間，隱密性好，女陪侍素質、顏值高，是不少政商名流固定喝酒、唱歌的聚點。

但近年來因新冠肺炎衝擊生意，影響營運狀況，27年歷史的「南七店」也走入歷史，改由台中知名KTV業者「超級巨星」接手，近日可見過去華麗巴洛克式外牆，已改漆上業者招牌「紅、粉」色調，活潑亮眼，並掛上「將於10月1日試賣」的布條，引民眾關注，在地方網路社團上討論。

民眾拍下該店外貌，發文在地方社團「南屯大小事」中，引起網友熱議，表示「終於有勇氣敢踏入了」，更有老司機號召朋友，說想「重溫當年回憶」，開幕後要一起去。可見過去「天上人間」內的神秘色彩，仍引起不少民眾好奇心。