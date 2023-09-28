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中秋連假土城交流道恐湧大量車潮 土城警交管措施出爐

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

中秋3天連假即將到來，土城分局預估自今天傍晚開始，國道3號土城交流道及台65線快速道路將湧現大量返鄉及出遊車潮，為加強交通疏運並紓解台65線快速道路車流，土城分局特別規劃聯外替代道路並將加派警力疏導，呼籲用路人改由中央路、中華路、金城路及擺接堡路上國道，以期能分散車潮維持行車順暢。

土城分局表示，高公局將於明天上午6至12時於國3木柵至香山交流道南向入口匝道採取入口匝道儀控高乘載管制措施，屆時警方將於土城區土城交流道(平面)及台65線土城二交流道(高架)入口處與國道警方共同執行交通疏導管制，並加強聯外替代道路沿線車流疏導。

土城分局呼籲用路人切勿酒後駕車，應遵守交通號誌及警察人員指揮，警方將持續針對酒後駕車、闖紅燈、超速及未停讓行人等重大違規事項強力執法，以確保行車安全。

土城警方在土城交流道入口處執行交通疏導。記者黃子騰／翻攝
土城警方在土城交流道入口處執行交通疏導。記者黃子騰／翻攝
土城警方在台65連接國道3號處加強疏導。記者黃子騰／翻攝
土城警方在台65連接國道3號處加強疏導。記者黃子騰／翻攝

國道 替代道路

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