高雄旗山活埋挖土機司機 報案人說要找老闆便失聯

高雄市旗山區溪州大橋下方堤防，今天發生挖土機司機疑施工遭活埋，3個多小時後，經消防隊搜救出土，已無生命跡象。據了解，報案人在案發後求救，稱「有人受傷被壓」，後來在電話中說，被埋人的人是他朋友，他趕著要去「追老闆」，事後便失聯。

今天清晨5時48分，旗山區溪州大橋下方堤防，1輛挖土機掉在土坑，高雄市消防隊趕抵現場，只發現挖土機，直到上午9時許找到受困人，發現遭活埋的男子已無生命跡象。

據了解，報案人打電話求救時，因當地通訊訊號飄移，是由屏東消防局119先接到報案電話，屏東消防局才以三方通話方式，轉給高雄市消防局救災救護指揮中心，讓報案人直接向高雄市消防說明內容。

報案人一開始說「有人受傷被壓」，說明地點後，消防局邊派人車趕往搶救，邊再回撥給報案人了解現場狀況。消防局人員事後再回撥電話詢問報案人，報案人稱被埋的人是「朋友」，但不知道名字也沒電話，他要趕著去「追老闆」、要去上班，沒辦法再回現場，後來便手機關機，也沒再返回現場。

據了解，事故現場在堤防地，並沒放置工程施工標示牌，挖土機也沒公司行號名稱，事故發生後，現場報案人又失聯，令警、消懷疑挖土機挖地的用途可議。