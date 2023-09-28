快訊

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

10年一遇！今年中秋節賞最圓「滿月」時間曝光 錯過得等到2037年

數位原生世代揭密／社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！

高雄旗山活埋挖土機司機 報案人說要找老闆便失聯

聯合報／ 記者蔡世偉林保光／即時報導

高雄市旗山區溪州大橋下方堤防，今天發生挖土機司機疑施工遭活埋，3個多小時後，經消防隊搜救出土，已無生命跡象。據了解，報案人在案發後求救，稱「有人受傷被壓」，後來在電話中說，被埋人的人是他朋友，他趕著要去「追老闆」，事後便失聯。

今天清晨5時48分，旗山區溪州大橋下方堤防，1輛挖土機掉在土坑，高雄市消防隊趕抵現場，只發現挖土機，直到上午9時許找到受困人，發現遭活埋的男子已無生命跡象。

據了解，報案人打電話求救時，因當地通訊訊號飄移，是由屏東消防局119先接到報案電話，屏東消防局才以三方通話方式，轉給高雄市消防局救災救護指揮中心，讓報案人直接向高雄市消防說明內容。

報案人一開始說「有人受傷被壓」，說明地點後，消防局邊派人車趕往搶救，邊再回撥給報案人了解現場狀況。消防局人員事後再回撥電話詢問報案人，報案人稱被埋的人是「朋友」，但不知道名字也沒電話，他要趕著去「追老闆」、要去上班，沒辦法再回現場，後來便手機關機，也沒再返回現場。

據了解，事故現場在堤防地，並沒放置工程施工標示牌，挖土機也沒公司行號名稱，事故發生後，現場報案人又失聯，令警、消懷疑挖土機挖地的用途可議。

警、消在事故現場挖尋遭活埋的人，發現有支手機，疑是遭活埋男子的手機，但是手機無法解鎖，須待解鎖才能知道死者身分，警方也由指紋比對，查證死者身分當中。

高雄市旗山區發生活埋意外，消防隊搶發現1男子遭活埋。圖／讀者提供
高雄市旗山區發生活埋意外，消防隊搶發現1男子遭活埋。圖／讀者提供

延伸閱讀

左營孔子廟祭孔釋奠 疫後搶拔智慧毛過聰門領智慧糕

旗山挖土機施工不慎滑落土坑 操作手遭活埋救出不治

花蓮清查16家危險物品工廠 均符合法規

討4千元欠款不成 台南男子朝裝潢行射爆竹

相關新聞

高雄旗山活埋挖土機司機 報案人說要找老闆便失聯

高雄市旗山區溪州大橋下方堤防，今天發生挖土機司機疑施工遭活埋，3個多小時後，經消防隊搜救出土，已無生命跡象。據了解，報案...

預期中秋3天連假湧現車流 林口警今下午4時起加強疏導

預期中秋三天連假新北市林口、泰山區湧現車流，林口警方從今天下午4時開始，針對轄內主要幹道、國道交流匝道規劃交通疏導勤務，...

1車8人「載泰滿」全是失聯移工 他求饒：回去就出不來

台中洪姓男子駕駛1輛廂型車違停被攔查，警方見裡頭擠滿8名泰國籍工人，一查才知7男1女均為非法失聯移工，洪男不斷求饒盼稱「...

東引人皮下氣腫無船班 馬祖海巡馳援後送就醫

海巡署第十一巡防區指揮部在昨天下午3點許，接獲東引衛生所通報，1名陳姓男子皮下氣腫疼痛難耐，情況危急，因為當時已無交通船...

登南二段滑落邊坡暈眩無力 空勤直升機救下山

一支5人登山隊走南二段，其中郭姓山友25日在卓溪鄉塔芬山附近，不慎滑落邊坡，出現暈眩、四肢無力、心律不整情況。經連日救援...

澎防部機步營上士昨輕生送醫不治 死因軍方調查中

澎湖澎防部機步營昨天下午一名甘姓上士於下午集合時間未出現，連隊立刻派人搜索，不料在營區訓場內防風林發現他雙腳離地輕生，送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦