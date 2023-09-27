疑感情生變 家人驚見女大生在浴室無生命跡象

就讀大學的女子近日疑因感情生變，鬱鬱寡歡，今天中午為家人發現人懸在浴室裡，已無生命跡象，經救護人員送醫急救仍宣告不治。警方已報請台北地檢署檢察官相驗要進一步釐清死因。

新北市消防局及警方今天中午12時許接獲黃姓婦人報案，指稱發現就讀大學的女兒（20歲）人懸在浴室裡，已無生命跡象，經救護人員送醫急救仍宣告不治。

據了解，女子近期與男朋友分手，情緒時常大起大落，本月24日還曾跟朋友哭訴，因感情因素有輕生念頭。警方在現場未發現遺書，警方鑑識人員依規定到場採證後，今天將報請台北地檢署檢察官進行司法相驗，要進一步釐清詳細死因。

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