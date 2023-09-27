新生報到！3隻培訓犬加入台南市特種搜救隊

災害發生時搜救犬不畏艱難，在倒塌現場搜尋生還者，給大家帶來一線生機。台南市消防局最新引進3隻培訓犬，昨天在大橋特搜分隊參加訓練課程，請來寵物行為訓練師郭欣妮擔任教官，增進領犬員馴養新觀念，精實訓練技巧。

為維持搜救犬救災量能，台南市消防局新進3隻培訓犬，分別為具有無辜的雙眼的Music、超級貪吃Taco，以及有著可愛的大耳朵Stitch。

Music是由領犬員楊小微照護、Taco是由領犬員劉彥煌照護、Stitch是由領犬員卓佳瑩照護，目前正積極進行社會化和服從教育，並由領犬員視犬隻訓練進度狀況安排搜索訓練及敏捷障礙訓練。

培育搜救犬是一條漫長的道路，一般約需2至3年才會參加IRO國際搜救犬組織International Search and Rescue Dog Organization）初級(V級)認證，後續往IRO中級（A級）、高級(B級)邁進，甚至是MRT（Mission Readiness Test）認證。

為增進搜救犬馴養新觀念，精實領取員訓練技巧，消防局辦理「搜救犬訓練原理及應用講習訓練」課程，由大橋特搜分隊新進領犬員及各大隊對培訓搜救犬有興趣的同仁，合計20名人員參訓，聘請寵物行為訓練師郭欣妮擔任教官，其課程包含搜救犬訓練原理及應用、搜救犬獎勵訊號建立及實務操作等。

特搜大隊長楊子濬表示，領犬員除了訓練與馴養搜救犬外，平時仍是要持續進修接受新觀念，讓領犬員能有系統的學習相關知識，並在課堂上實際練習，期待搜救犬隊同仁能增進訓練成效、強化訓練技能。

市長黃偉哲表示，搜救犬培訓過程是需要花費很長時間去建立領犬員與搜救犬彼此間的信任及感情，災害發生時更是不畏艱難在倒塌現場搜尋生還者，給大家帶來一線生機，未來仍將持續推動災害搜救犬的馴養工作，在災害時才能發揮最大效能。