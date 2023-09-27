影／新竹醉男KTV門口打群架 還飛踢踹警...警出動快打部隊

新竹市23日凌晨發生街頭暴力，一名男子疑在竹市某間KTV喝茫，不慎撞到路旁停放的轎車，車主見狀後，雙方在街頭爆發激烈口角還互毆，警方到場協助，竟還被民眾踹，警方迅速將打人的4名男子逮捕，全案依妨害秩序罪送辦。

這起衝突被拍下放到爆料公社，引發討論。據了解，這起聚眾鬥毆案件，警方接獲110通報後，立即啟動快打警力到場，其中徐姓男子以腳踹踢執勤員警，造成員警勤務腰包內手電筒掉落，當下該員警正壓制其他犯嫌，未明顯感受遭踹踢，爾後警方將全數動手滋事及助勢者繩之以法。

警方指出，這次將戴嫌為首等涉案人帶返偵辦，經釐清鬥毆原因係因雙方酒後搭車致生口角糾紛，戴嫌等7人遂動手追打被害人1人，另有多人在場圍觀助勢，將一併追責究辦。全案相關犯嫌將以刑法妨害秩序等罪嫌移請新竹地方檢察署偵辦。

新竹市警察局一分局表示，將持續針對易滋事的不法處所、店家加強臨檢掃蕩，絕不容許脫序行為發生。警方呼籲：在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，實施強暴脅迫行為係屬違反刑法第150條第1項妨害秩序罪，切勿以身試法。

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