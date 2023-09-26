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影／輔仁大學郵局驚傳火警嚇壞學生 消防隊馳援急滅火

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

輔仁大學郵局今天下午3時27分驚傳火警，新北市消防局獲報不敢大意，迅速派遣人車趕抵，發現是郵局門口走道下方儲物空間起火，幸好範圍不大迅速撲滅，沒有人受傷，虛驚一場。

輔仁大學郵局隸屬三重責任中心郵局的第37支局，成立於民國 53年6月25日，設置在新北市新莊區中正路校門口右側，共有3層樓，是校園內的大學郵局。

由於屬性比較特殊，消防局獲報立即派遣人車趕赴，到達時發現郵局門口有施工圍籬，並已竄出陣陣黑煙，但失火範圍不大，且並非郵局內部失火，大約10分鐘之內撲滅火勢。

初步調查，起火位置是郵局門口走道下方的儲物空間，目前輔大校方委外在校門口架設圍籬施工，工程單位利用這個空間儲放施工材料，堆置一些塑膠、木板等雜物，不明原因起火，燃燒面積約10平方公尺，起火原因待查，無人受傷。

事後輔大在校網發出聲明，是校園戶外木棧道工程，因包商施作焊接工程不慎引發意外，火勢已由消防隊迅速撲滅，未造成人員影響，校方將持續要求包商注意施工安全，請師生安心。

輔仁大學校門邊郵局前方今天下午驚傳火警，巨大黑煙四散，景象相當嚇人。圖／翻攝Dcard輔仁大學版
輔仁大學校門邊郵局前方今天下午驚傳火警，巨大黑煙四散，景象相當嚇人。圖／翻攝Dcard輔仁大學版

輔仁大學郵局今天下午驚傳火警，新北市消防局獲報不敢大意，迅速派遣人車趕抵，發現是郵局門口走道下方儲物空間起火，幸好範圍不大迅速撲滅，沒有人受傷，虛驚一場。記者林昭彰／翻攝
輔仁大學郵局今天下午驚傳火警，新北市消防局獲報不敢大意，迅速派遣人車趕抵，發現是郵局門口走道下方儲物空間起火，幸好範圍不大迅速撲滅，沒有人受傷，虛驚一場。記者林昭彰／翻攝
輔仁大學郵局今天下午驚傳火警，新北市消防局獲報不敢大意，迅速派遣人車趕抵，發現是郵局門口走道下方儲物空間起火，幸好範圍不大迅速撲滅，沒有人受傷，虛驚一場。記者林昭彰／翻攝
輔仁大學郵局今天下午驚傳火警，新北市消防局獲報不敢大意，迅速派遣人車趕抵，發現是郵局門口走道下方儲物空間起火，幸好範圍不大迅速撲滅，沒有人受傷，虛驚一場。記者林昭彰／翻攝

郵局 輔仁大學 火災

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