阿母最後ㄟ願望 南警比對出逾14年失蹤人口助落葉歸根

台南市白河警方偵辦轄區一起失蹤人口親屬DNA採樣，成功比對出已列為失蹤人口達14年的蔡姓男子身分。記者謝進盛／翻攝

台南市白河警方偵辦轄區一起失蹤人口親屬DNA採樣，成功比對出已列為失蹤人口達14年的蔡姓男子身分，在秋節前夕讓亡者落葉歸根，完成蔡男母親生前遺願。

白河警分局說，民國97年後壁區鐵道排水溝，民眾釣魚時發現一具無名男屍報請檢方相驗，民國99年由後壁區公所以土葬收埋、立碑，埋葬在後壁區新港東第11公墓。

白河偵查隊今年4月起採集失蹤人口逾7年以上未撤銷協尋親屬棉棒口腔黏膜細胞，送由警察局刑事鑑識中心鑑定DNA 型別，再送與法務部法醫研究所無名屍資料庫建檔比對，比對結果與台南地檢署98年度相驗無名屍間可能存在二親等血緣關係。

警方進一步追查，查出50歲蔡男於民國97年11月10日在白河區住家走失，80歲老母遍尋不著，向白河派出所報失蹤協尋，母親於民國109年往生，生前始終掛念兒子下落。

全案經白河警方收到鑑定結果，前往台南地檢署調閱14年前卷宗，另在後壁區公所協助找到埋葬地點，並安排家屬前往指認無誤，家屬感謝警方協助，讓亡者在中秋節前落葉歸根，完成母親最後願望。

南市巡守大隊大隊長長宋俊明、副總幹事莊瑞育聽聞此事立即包奠禮，協助家屬辦理喪葬事宜。

白河警分局表示，市警局長廖宗山相當重視失蹤人口案件，特別指示各單位應比照重大刑案偵辦，本案在承辦員警追查，鑑識單位及法醫研究所持續比對，後壁區公所全力協助，共同圓滿功德一件。