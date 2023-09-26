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瑞芳山區5人被蜂群螫傷 摘除20公斤虎頭蜂窩

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

瑞芳四腳亭山區5人被虎頭蜂螫傷，動保處派員上山找到中華大虎頭蜂窩，摘除後發現重達20公斤。圖／新北動保處提供
瑞芳四腳亭山區5人被虎頭蜂螫傷，動保處派員上山找到中華大虎頭蜂窩，摘除後發現重達20公斤。圖／新北動保處提供
基隆市、新北市瑞芳交界山區，昨有5人登山時遭蜂群攻擊受傷，劉女一度休克，送往基隆醫院急救保住性命。新北動保處人員上山找到中華大虎頭蜂在地底的蜂窩，摘除後發現重達20公斤，裡面有上千隻虎頭蜂。

分住新北、基隆年逾六旬的2男3女，昨天到瑞芳區四腳亭山區登山，上午走到鄰近天外天花園墓園時，看到山徑地面有虎頭蜂出沒。他們想要靜靜地繞過牠們，蜂群突然發動攻擊，5人全被螫傷。鄭男自行就醫，郭男和郭女、張女、劉女由基隆市消防局救護車，送往衛福部基隆醫院治療。

醫師診治過程中，劉女突休克，醫師緊急救治，給予升壓藥及抗過敏藥物，生命徵象回穩，安排她住進加護病房觀察，其他4人無大礙。

該處山區7月初有人被螫傷，瑞芳區公所事後封閉山徑出入口，動保處人員上山找尋禍首，僅看到小型長腳蜂窩，山徑昨又發生蜂群螫傷登山客意外，區公所增設封鎖線，並掛設告示版，提醒民眾勿上山。

動保處人員昨上山巡查，在草叢區地面發現土蜂科的蜂窩，體積頗大。捕蜂人員不敢大意，穿2件捕蜂衣才敢靠近摘除，蜂窩重約20公斤，裡頭有上千隻中華大虎頭蜂。

新北市動保處長楊淑方說，秋季是虎頭蜂繁殖期，此時最為凶猛，攻擊性強，呼籲不要前往無人維護管理的山林場域，或人煙較少的叢林區，避免驚擾蜂群遭受攻擊。

虎頭蜂 基隆 救護車

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