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嘉市國中女學生墜樓送醫不治 檢警相驗：高處墜落死亡
嘉義市有名年約13歲女學生昨天傍晚不明原因從住家3樓墜樓，民眾發現後急忙報案，警、消據報趕到現場，由消防救護人員協助送醫急救仍不治，詳細事故原因警方調查中。檢警今天相驗，死者高處墜落骨折併肺挫傷及氣血胸，腹內出血併臟器破裂死亡。
檢警調查，昨天傍晚5點45分，李姓女子經過西區一處民宅時，突然聽到「碰！」巨大聲響，轉頭發現有名少女趴在地上，李女趕快打電話報案，消防救護人員趕到現場將少女送醫急救，延至晚間8點52分宣告不治。
警方調閱住宅電梯監視畫面，見到少女返家後獨自1人搭電梯上頂樓，附近監視器可見少女墜樓，也在頂樓找到疑似遺留的拖鞋。
今天檢警相驗，死亡原因為高處墜落致蛛網膜下腔出血，左側肋骨骨折併肺挫傷及氣血胸，腹內出血併臟器破裂，全身多處骨折。
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