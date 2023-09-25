重機女神險遭騙3百萬？板橋警宣導防詐艾兒親自入鏡

為守護民眾荷包，打擊詐騙集團氣焰，板橋分局強化與金融機構聯繫並搭配鄰里間反詐欺宣導，今年1至9月透過行員向匯款民眾關懷提問、友善通報共同攔阻詐騙成功次數達119件，金額高達8千6百餘萬元。為加強阻詐力度，板橋分局邀請重機女神「艾兒」拍攝防詐宣導短片，盼提高民眾識詐能力，守護財產安全。

板橋分局表示20至29歲剛入社會新鮮人，由於想要快速以投資方式來獲利，研判較容易遭受到投資型詐騙。警方持續深入社區進行反詐宣導，以信義派出所轄區為例，今年1月至9月辦理反詐欺實體宣導達144場次，持續落實民眾反詐觀念，並加強與金融機構間之聯繫，提升共同阻詐默契。

重機女神「艾兒」也受邀拍攝反詐騙宣導影片，影片中艾兒飾演堅信投資可獲利的OL，在詐騙集團假扮的理財專家話術吸引下同意面交3百萬元，所幸最後一刻警方及時現身逮捕車手，保住艾兒3百萬元。