女約見男網友遭討逾2萬元保證金 苗栗警識破攔阻

苗栗縣公館鄉徐姓女子透過交友網站結識自稱「阿雲」的男子，徐女相約見面，對方卻要求需先到超商購買新台幣2萬6000元點數卡作為保證金，幸遇巡邏員警機警識破，告知徐女這是典型「假交友、真詐騙」，及時保住徐女錢財。（警方提供） 中央社

苗栗縣公館鄉徐姓女子透過交友網站結識自稱「阿雲」的男子，徐女相約見面，對方卻要求先到超商購買新台幣2萬6000元點數卡作為保證金，所幸途中遇巡邏員警及時阻詐成功。

苗栗縣警察局苗栗分局今天指出，公館分駐所警員日前巡邏行經公館鄉台6線路段，發現20歲徐女深夜獨自外出、神情緊張，上前關心時，徐女面對詢問時支支吾吾，還不斷以手機回覆訊息。

警方覺得異常，進一步探詢，徐女才卸下心防表示，她在交友網站看到1張自稱「阿雲」的美男子照片，感到心儀，兩人先在網站內私訊聊天，隨後對方就以暱稱「小峰」加入LINE好友。

徐女指出，原本想要進一步見面，但對方指稱須先到超商購買點數卡作為2萬6000元保證金才可以見面，她回復「有點不想見面了」，但對方仍以「工作比較特殊」為由說服，她正準備前往超商購買點數卡。

警方表示，巡邏員警機警識破，告知徐女這是典型「假交友、真詐騙」，及時保住徐女的錢財，沒有讓詐騙集團得逞；徐女對員警的協助，深表謝意。

警方提醒，詐騙方式無奇不有，民眾在面對網路交友訊息時，應秉持謹慎查證是否正當，若有任何疑惑皆可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證，絕對不要輕易聽信指示購買點數卡，以免誤入詐騙集團陷阱，平白遭受損失。