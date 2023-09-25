煮火鍋 台南民宅氣爆 8移工受傷

台南市一處移工常聚集的透天厝氣爆，八名印尼籍男移工燒燙傷被送醫，消防隊研判移工以瓦斯桶煮火鍋不慎造成瓦斯外洩。記者黃宣翰／翻攝 台南市一處移工常聚集的透天厝昨晚氣爆，八名印尼籍男移工受二至三級燒燙傷被送醫救治，沒有生命危險。消防隊研判，移工連接瓦斯桶煮火鍋，不慎造成瓦斯外洩釀禍。

台南北區北忠街巷道一處四層樓透天厝的一樓，昨晚約七點氣爆，消防局接獲民眾報案指一樓冒出火煙，派遣廿二車、四十一人前往搶救。

消防隊到場發現是氣爆，已無明顯火煙，桌椅、櫃子、電扇、食物散落一地，場面混亂，現場為印尼移工聚集場所，八名印尼男移工受傷均送醫，其中數人手腳受傷，不過能自行走上救護車，一人手腳及背部燙傷，同伴幫忙澆水減輕傷痛。消防隊約半小時逐層搜索完畢，確定無人受困，偵測現場氣體已無危險值。

鄰居說，該處原是印尼人開給印尼人的自助餐廳，後來沒有營業，周末變移工聚集場所，部分移工可能沒有使用瓦斯正確觀念；附近民眾說，聽見「碰」一聲巨響，趕緊外出察看才知氣爆。

台南市長黃偉哲到場說，移工用瓦斯煮火鍋不慎造成氣爆，因屏東縣剛發生重大氣爆死傷意外，且中秋節將至，民眾烤肉或用瓦斯煮火鍋要特別當心，他要求消防員加強對移工宣導用火用電安全。