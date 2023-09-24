影／台南民宅發生氣爆！8印尼移工2至3度灼傷 疑使用瓦斯桶外洩

台南市北區北忠街一處外籍移工聚會場所，今晚約7點8分發生瓦斯氣爆，造成8名越南外籍男移工分別受到2到3級燒燙傷，其中1人自行就醫，3人送成大，4人送永康奇美。消防人員說，現場疑使用瓦斯桶不慎造成瓦斯外洩，8人都意識清楚沒有生命危險

台南市消防局救災救護中心，今晚7點8分接獲民眾報案，北區北忠街16巷41號民宅疑似發生氣爆，四樓水泥建物其一樓處有火煙，無人受困，中心派遣公園等分隊，共計出動22車41人前往搶救。

公園分隊到場後回報無明顯火煙。現場是印尼移工聚集所，有8名男移工受傷，確定是氣爆，晚間7點32 分逐層搜索完畢，確定無人受困，氣體偵測已無危險值。

氣爆發生後數名印尼外籍移工手部和腳部受傷但能自行走上救護車，其中一名男移工手腳及背部燙傷，同鄉幫忙澆水。住在附近台灣民眾說，當時聽到碰的一聲很大聲，連忙外出察看才知道是氣爆。氣爆現食物散落一地，場面相當混亂。

杜姓鄰居說，該處外籍移工聚集場所為本是外籍自助餐，後來沒有營業後，每周六及周日變成外籍移工聚集場所。