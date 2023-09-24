增加5成…近年國道連假每日平均肇事138件 車禍原因曝

遠通電收今與高公局、國道公路警察局、全家超商與靖娟文教基金會在國5蘇澳服務區舉辦「國道交通安全嘉年華」，透過有趣活潑互動攤位宣導「人本交通‧停讓文化」，其中為照顧弱勢交通族群而開發的「智能耳聰科技」首次亮相，透過手機App與穿戴裝置，輔助弱勢者感知馬路危險，保護自身安全。

交通事故6成發生在路口，根據近年交通事故資料分析，連假國道每天平均肇事138件，較歷年每年平均肇事90件約高出5成多，肇事原因包括未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當，高公局長趙興華特別提醒即將到來的中秋、雙十連假，請用路人小心開車。

交通部次長陳彥伯表示，道安宣導不只有公家機關在做，從中央到地方、到民間單位與公益團體共同參與，每個人在使用道路環境時扮演不同角色，可能是路人或駕駛，大家分享與尊重路權，做到「人本交通‧停讓文化」，開車像個人、走在路上尊重像個人，行人優先安全行，做到路口禮讓文化。

主辦單位遠通電收總經理張永昌表示，任何一個交通事故，背後都是一個家庭的破碎，遠通希望能將ETC數位科技貢獻在交通安全，積極響應政府宣導道安觀念，希望號召更多企業團體加入守護各類型的弱勢交通族群。

遠通電收運用數位科技提升道安及照顧「弱勢交通族群」，以AI科技提升聽覺弱勢族群用路安全的「智能耳聰科技」首度參與活動，現場邀請民眾模擬如何在聽不清楚的狀態下，透過手機App與穿戴裝置的輔助提醒，感知馬路上包括喇叭、鳴笛警報聲等危險情境，即時因應保護自身安全。