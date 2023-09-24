新北萬板橋消波塊上驚見女屍 警封鎖現場追身分查死因

新北市板橋區萬板橋下新店溪河畔自行車步道，今天中午有民眾經過時發現河岸邊消波塊上趴著1具女屍嚇得立即報警。警方及消防人員獲報趕抵現場，發現女子下半身穿著短褲，整個人趴臥在消波塊上已明顯死亡。警消隨即將女子搬運上岸，警方初步採證發現女子身上並無外傷也無證件，確切身分及死因仍待釐清。

據了解，這名女死者年約30歲，身著黑色短袖、藍色牛仔短褲及黑色運動鞋，初步研判研判死者應是落水死亡後，因漲潮原因屍體趴在消波塊上，直至退潮後才被發現。因死者身分無法確認，警方目前已採集指紋比對失蹤人口資料庫，後續將報請新北檢相驗以釐清死者身分及死亡原因。