台中疲勞駕駛釀4車連撞 路旁Lexus、BMW衰被波及

台中22歲謝姓男子昨晚駕駛1輛福斯休旅車，行經西屯區甘肅路段時自稱不明原因昏倒，結果車偏離車道撞向停在路邊的1輛Lexus、1輛BMW，謝男連人帶車翻覆180度4輪朝天橫躺馬路上，未料後方騎乘Gogoro的廖姓男子未注意又迎面撞上，一共釀4車追撞。

台中第6分局調查，謝男昨晚11點多開車經甘肅路要往河南路方向，卻先是撞上停在路邊的Lexus隨後翻覆，Lexus再往前擦撞BMW，沒多久後方騎Gogoro的廖男也未注意，迎面撞上翻覆的福斯休旅車。